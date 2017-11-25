Администрация гостиницы «Леогранд» не избегает ответственности - адвокат

25.11.2017 23:39 Адвокат гостиницы «Леогранд» Кахабер Церетели заявляет, что компания сотрудничает со следствием. Как заявил адвокат Первому каналу, компания не избегает ответственности.



«Компания не избегает ответственности – будь то речь о правовой, материальной ответственности или любой другой форме. На этом этапе, мы активно сотрудничаем со следствием. Ему передана документация и этот режим продолжится. Все вопросы должно решать следствие, что зависит от компании – это передача полной информации следствию», — заявил Кахабер Церетели.



В результате пожара в гостинице «Леогранд» в Батуми 24 ноября погибли 10 граждан Грузии и одни гражданин Ирана.



По информации МВД, госпитализация понадобилась 21 человеку – ни одному из них не угрожает опасность. Среди пострадавших – один пожарный-спасатель агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.



В связи со случившимся, ведется следствие по 3-ей части 243-ей статьи УК Грузии, что подразумевает нарушение норм пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух или более людей.



Пожар в гостинице начался 24 ноября около 21:00.















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