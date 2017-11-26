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Воскресную службу в соборе Пресвятой Троицы местоблюститель патриарха
26.11.2017 12:59
Воскресную службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы проводит местоблюститель Католикоса-Патриарха, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири). Кроме того, после службы владыка Шио выступит с проповедью.
Это первая служба митрополита Шио после его назначения местоблюстителем. Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II назвал митрополита Шио своим местоблюстителем 23 ноября.
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