Воскресную службу в соборе Пресвятой Троицы местоблюститель патриарха

26.11.2017 12:59 Воскресную службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы проводит местоблюститель Католикоса-Патриарха, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири). Кроме того, после службы владыка Шио выступит с проповедью.



Это первая служба митрополита Шио после его назначения местоблюстителем. Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II назвал митрополита Шио своим местоблюстителем 23 ноября.















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