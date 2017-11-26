В Батуми допрашивают сотрудников гостиницы «Леогранд»

26.11.2017 13:29 В Батуми продолжаются следственные мероприятия с целью установления причин возникновения пожара в гостинице «Леогранд».



В главном полицейском управлении Аджарии сегодня начали допрашивать сотрудников гостиницы. На месте трагедии работу продолжают эксперт-криминалисты, а рядовые граждане приносят цветы и свечи к зданию отеля, чтобы почтить память погибших.



Пожар в гостинице «Лео Гранд» начался 24 ноября, примерно в 20:00 по тбилисскому времени. Предположительно, возгорание произошло в спа-центре. Жертвами пожара стали 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. Пострадали более 20 человек. По решению властей страны 27 ноября объявлено днем траура.



Главный вопрос, который на данном этапе интересует общественность, касается соблюдения правил противопожарной безопасности в гостинице «Леогранд». Во время пожара людей эвакуировали здания при помощи специальных корзин и кранов. Противопожарные лестницы, которые могли бы ускорить эвакуацию людей, задействованы не были. Это породило предположения о том, что в здании пятизвездочного гостиничного комплекса не было ни противопожарных лестниц, ни плана эвакуации.

Менеджмент гостиницы отказывается давать какие-либо комментарии прессе в этой связи.



Накануне заявление для СМИ сделал адвоката руководства отеля «Леогранд», который заявил, что его подзащитные планируют оплатить все расходы на похороны погибших, а также оказать их семьям материальную помощь.



«Следствие планирует продолжить допрос сотрудников. Естественно, все станет ясно во время следствия, оно даст соответствующие разъяснения. У нас уже была координация со следователем, мы планируем сотрудничать с представителями правительства Аджарии, чтобы вместе с ними рассмотреть такие вопросы, как оказание помощи пострадавшим, будут это расходы по похоронам или по лечению», — сказал адвокат Каха Церетели.















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