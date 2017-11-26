Сегодня в Тбилси пройдет финальное шоу «Детского Евровидения – 2017»

26.11.2017 13:58 Откроет концерт выступление представителя Кипра Никола Николау, а последней на сцену выйдет представительница Италии Мария Исиде Фиоереа. Грузинский конкурсант Григол Кипшидзе выступит 9 по счету среди участников конкурса.



Юбилейный 15-ый конкурс «Детского Евровидения» пройдет в Олимпийском дворце, в нем примут участие представители 16 государств.



Григол Кипшидзе предстанет с композицией «Голос сердца», ее авторы: композитор Гига Кухианидзе, текст — Темо Саджая.



Впервые в истории конкурса зрители получат возможность прогосовать за конкурсанта из своей страны посредством онлайн-голосования. Зрители могут отметить максимум 5 фаворитов из 16 участников конкурса.



Процедура онлайн-голосования будет остановлена перед началом сегодняшнего грандиозного шоу, и возобновиться на 15 минут после выступления последнего 16 участника конкурса. Онлайн голоса будут отображаться в качестве очков на табло конкурсантов.



Победитель «Детского Евровидения – 2017» будет выявлен по результатам оценки международного жюри и баллов зрительского онлайн-голосования.















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