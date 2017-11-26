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Делегация Патриархии Грузии находится с визитом в Вашингтоне
26.11.2017 15:02
Высокопоставленные духовные лица Патриархии Грузии находится с официальным визитом в Вашингтоне.
Ознакомительный визит делегации ГПЦ в столицу США был организован неправительственной организацией «Центр развития и демократии» (CDD).
Духовные лица Грузии пробудут в Вашингтоне до 29 ноября. В первый день своего визита они осмотрели достопримечательности – посетили Монумент Вашингтона, Капитолий и мемориал Линкольна.
Визит делегации Патриархии в Вашингтон организован при финансовой поддержке посольства Великобритании в Грузии. Партнерами инициативы также выступили Национальный фонд поддержки демократии (NED), посольство США в Грузии, посольство Грузии в США, а также министерство по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Грузии.
В ноябре 2016 года аналогичный визит делегации духовных лиц Грузии был организован CDD в Брюссель.
Тогда представители ГПЦ провели информационные встречи в штаб-квартире НАТО, Европейского союза, а также в Европейском парламенте.
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