Делегация Патриархии Грузии находится с визитом в Вашингтоне

26.11.2017 15:02



Ознакомительный визит делегации ГПЦ в столицу США был организован неправительственной организацией «Центр развития и демократии» (CDD).



Духовные лица Грузии пробудут в Вашингтоне до 29 ноября. В первый день своего визита они осмотрели достопримечательности – посетили Монумент Вашингтона, Капитолий и мемориал Линкольна.



Визит делегации Патриархии в Вашингтон организован при финансовой поддержке посольства Великобритании в Грузии. Партнерами инициативы также выступили Национальный фонд поддержки демократии (NED), посольство США в Грузии, посольство Грузии в США, а также министерство по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Грузии.



В ноябре 2016 года аналогичный визит делегации духовных лиц Грузии был организован CDD в Брюссель.



Тогда представители ГПЦ провели информационные встречи в штаб-квартире НАТО, Европейского союза, а также в Европейском парламенте.





Высокопоставленные духовные лица Патриархии Грузии находится с официальным визитом в Вашингтоне.Ознакомительный визит делегации ГПЦ в столицу США был организован неправительственной организацией «Центр развития и демократии» (CDD).Духовные лица Грузии пробудут в Вашингтоне до 29 ноября. В первый день своего визита они осмотрели достопримечательности – посетили Монумент Вашингтона, Капитолий и мемориал Линкольна.Визит делегации Патриархии в Вашингтон организован при финансовой поддержке посольства Великобритании в Грузии. Партнерами инициативы также выступили Национальный фонд поддержки демократии (NED), посольство США в Грузии, посольство Грузии в США, а также министерство по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Грузии.В ноябре 2016 года аналогичный визит делегации духовных лиц Грузии был организован CDD в Брюссель.Тогда представители ГПЦ провели информационные встречи в штаб-квартире НАТО, Европейского союза, а также в Европейском парламенте.











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