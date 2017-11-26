Семьи погибших при пожаре получат по 10 тысяч лари

26.11.2017 16:50 Семьи погибших в результате пожара в батумской гостинице "Леогранд" получат по 10 тысяч лари каждая На организацию похорон. Такое решение было принято на заседании правительства Аджарии.



«Мы все потрясены этой трагедией, произошедшей в нашем городе. Это были сложнейшие минуты, которые навсегда останутся в истории нашего города и в памяти каждого. Мы должны сделать все для того, чтобы как можно скорее установить объективную истину и понять, что стало причиной столь большой трагедии. Хотим еще раз принести глубочайшие соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Аджарии.



Вместе с тем, 27 ноября объявлен днем траура. На всей территории Грузии будут приспущены государственные флаги, в том числе на всех административных здания Минобороны и военных базах.



Пожар в гостинице «Лео Гранд» начался 24 ноября, примерно в 20:00 по тбилисскому времени. Жертвами пожара стали 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. Большинство погибших – это молодые мужчины, которые постоянно проживали в Батуми и в гостинице «Леогранд» посещали спортзал. В память о жертвах трагедии 27 ноября объявлено в Грузии днем траура.



Пятизвездочный 22-этажный отель «Леогранд» был введен в эксплуатацию в 2015 году, в нем расположено 180 номеров, конференц- залы, ресторан, казино и спа-центр.



По предварительным данным, пожар начался на четвертом этаже гостиницы, затем дым по вентиляционной системе быстро распространился по этажам. В общей сложности спасателям и полиции удалось эвакуировать из здания 120 человек – постояльцев и сотрудников гостиницы.



Расследование в связи со случившимся ведется по 3-й части 243 статьи УК Грузии: «нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более человек». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.















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