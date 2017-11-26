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АМЮГ выберет нового председателя в конце текущего года
26.11.2017 18:53
В конце текущего года у неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов» (АМЮГ) будет новый председатель.
Как сообщила журналистам действующий председатель АМЮГ Анна Нацвлишвили, срок ее руководства организацией составляет три года и быть избранной на еще один срок она не может. Кого изберет председателем правление ассоциации, на данном этапе не решено.
Как отметила в связи с этим Нацвлишвили, самыми важными качествами, которые должны характеризовать председателя АМЮГ, являются высокий профессионализм и смелость. После избрания нового председателя Нацвлишвили намерена продолжить деятельность в рамках правления ассоциации.
«Если меня поддержат члены АМЮГ, я останусь членом правления. Имею достойный опыт, чтобы продолжить заботиться об организации в рамках правления», - сообщила Анна Нацвлишвили.
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