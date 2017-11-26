Фильм «Страшная мать» удостоен трех премий на кинофестивале в Хихоне

26.11.2017 19:07 Жюри одного из старейших европейски кинофестивалей — фестиваля в Хихоне, отметило фильм режиссера Анны Урушадзе «Страшная мать» сразу тремя наградами. Об этом сообщает сообщают в Национальном центре кинематографии Грузии.



В этом году Международный кинофестиваль в Хихоне проводился в 55-й раз. Кинофорум проходил в Испании с 17 по 25 ноября.



Картина, выдвинутая от Грузии на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», на кинофестивале в городе Хихон выиграла в номинациях «Лучший режиссер» (Анна Урушадзе), «Лучший оператор» (Константин Миндадзе) и «Лучший фильм» (приз от Молодежного жюри).



Международный кинофестиваль в Хихоне был основан в 1963 году. В рамках конкурсной программы международное жюри фестиваля присуждает несколько наград. Также вручается приз молодежного жюри, в которое входят молодые люди в возрасте от 17 до 26 лет, и приз ФИПРЕССИ. За последние годы лауреатами фестиваля становились Андрей Кончаловский, Тодд Хейнс, Пол Шредер, Хулио Медем и другие выдающиеся кинематографисты.



«Страшная мать» — дебют в полнометражном метре дочери известного грузинского кинорежиссера и номинанта на «Оскар» (фильм «Мандарины») Зазы Урушадзе.



Кинолента «Страшная мать» повествует о том, как 50-летняя домохозяйка Манана решает полностью посвятить себя писательству – страсти, которую женщина подавляла годами. Манана оставляет мужа и ребенка-подростка, полностью отдавая себя любимому делу — и умственно, и физически.



Фильм затрагивает тему стереотипов, моральных норм и социальной ответственности. Главную роль в драме сыграла актриса Нато Мурванидзе.



В 2017 году картина «Страшная мать» стала призером на 70-м международном кинофестивале в Локарно. В сентябре фильм был назван лучшим полнометражным фильмом на Международном кинофестивале в Египте. В ноябре же получил престижную международную кинопремию Asia Pacific Screen Awards (APSA), которую называют «Азиатским Оскаром», в двух номинациях — режиссерское достижение (Анна Урушадзе) и лучшее исполнение женской роли (Нато Мурванидзе).



"Новости-Грузия"











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