Детское Евровидение 2017 в Тбилиси выиграла представительница РФ

26.11.2017 22:14 Победителем конкурса детского Евровидения – 2017 стала представительница России Полина Богусевич с песней Wings.



Российская конкурсантка набрала 188 очков. Следует отметить, что грузинское жюри дало 12 баллов российской конкурсантке. Грузинская исполнительница вышла на второе место, проиграв лишь 3 балла.



15-й по счету музыкальный конкурс детского Евровидения проходил сегодня в тбилисском Одимпийском дворце.



Грузия впервые принимала конкурс детского Евровидения.



В музыкальном контесте для детей приняли участие 16 стран. В этом году Грузию представлял Григол Кипшидзе с песней «Голос сердца», который занял второе место с 185 очками.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

