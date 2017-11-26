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Детское Евровидение 2017 в Тбилиси выиграла представительница РФ


26.11.2017   22:14
Победителем конкурса детского Евровидения – 2017 стала представительница России Полина Богусевич с песней Wings.

Российская конкурсантка набрала 188 очков. Следует отметить, что грузинское жюри дало 12 баллов российской конкурсантке. Грузинская исполнительница вышла на второе место, проиграв лишь 3 балла.

15-й по счету музыкальный конкурс детского Евровидения проходил сегодня в тбилисском Одимпийском дворце.

Грузия впервые принимала конкурс детского Евровидения.

В музыкальном контесте для детей приняли участие 16 стран. В этом году Грузию представлял Григол Кипшидзе с песней «Голос сердца», который занял второе место с 185 очками.






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