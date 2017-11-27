Владелец «Леогранд»: В момент пожара люди побежали не к лестницам, а решили забрать свои вещи из гардероба

27.11.2017 14:11 По заявлению турецкого владельца гостиницы "Леогранд", бизнесмена Эрола Авгерена, в момент пожара погибшие побежали не на улицу по лестнице, а решили забрать свои вещи из гардероба. Об этом Авгерен заявил агентству "Анадолу".



"Во время пожара номера тринадцати этажей 22-этажной гостиницы были переполнены. Все погибшие находились на уровне С, где расположены Спа-салон, массажный салон, бассейн, турецкая баня, и сауна. К сожалению, в момент пожара они побежали не по лестнице на улицу, а решили взять свои вещи из гардероба"- заявил Эрол Авгерен.



Бизнесмен выразил соболезнование семьям и близким погибших, и заявил, что в СМИ распространяются разные версии случившегося, в том числе беспочвенные обвинения о взрыве.



"Причиной пожара мог стать окурок сигареты, или какое-либо воспламеняющееся вещество, из-за чего возник огонь на кабелях нагрева воды"- заявил владелец гостиницы.



Эрол Авгерен отметил, что за три дня до пожара специалисты проверили все здание гостиницы.



"По естественной причине пожар бы не возник. Я верю в грузинское правосудие. Убежден, что оно установит настоящие причины происшедшего. Говорили, что погибшие находились в лифте, но это не так. Трупы были не в лифте, а их нашли у входа в лифт на этаже Спа. Противопожарная система моментально заработала. Прокуратура, полиция, и пожарники в ближайшем времени распространят предварительное заявление"- заявил владелец гостиницы "Леогранд".

















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