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«Торпедо» Кутаиси впервые за 15 лет стало чемпионом Грузии
27.11.2017 22:39
Кутаиское «Торпедо» в заключительном туре чемпионата Грузии обыграло на выезде тбилисское «Динамо» (1:0).
Клуб впервые за 15 лет стало чемпионом страны. Всего же это 4-й титул команды в турнире.
Кутаисцы набрала 76 очков, на балл опередив «Динамо».
Третье место по в чемпионате заняла «Самтредиа» (68 очков).
«Торпедо» 2 декабря сыграет в финале Кубка Грузии с «Чихурой»
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