«Торпедо» Кутаиси впервые за 15 лет стало чемпионом Грузии

27.11.2017 22:39 Кутаиское «Торпедо» в заключительном туре чемпионата Грузии обыграло на выезде тбилисское «Динамо» (1:0).



Клуб впервые за 15 лет стало чемпионом страны. Всего же это 4-й титул команды в турнире.



Кутаисцы набрала 76 очков, на балл опередив «Динамо».



Третье место по в чемпионате заняла «Самтредиа» (68 очков).



«Торпедо» 2 декабря сыграет в финале Кубка Грузии с «Чихурой»















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