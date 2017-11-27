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Перепалка между гражданами Грузии в Ереване закончилась поножовщиной


27.11.2017   23:48
28-летний мужчина получил тяжкие увечья в одной из квартир Еревана, где проживал вместе с тремя своими друзьями.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении СК по Еревану, раскрыт инцидент с ранением гражданина Грузии, установлена личность предполагаемого преступника, который также является гражданином Грузии.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, 22-го ноября поступило сообщение о том, что в больницу с диагнозом «колото-резаная рана задней части грудной клетки» поступил гражданин Грузии Т.Твилдиани 1989 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 112-й (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Армении.

Выяснилось, что 28-летний мужчина получил тяжкие увечья в одной из квартир Еревана, где проживал вместе с тремя своими друзьями, также являющимися гражданами Грузии.

Фактические данные свидетельствуют о том, что после того, как жильцы квартиры вернулись домой из клуба, около 5-ти утра 22-го ноября между двумя из друзей произошла ссора на бытовой почве, в результате которой 28-летнему мужчине была нанесена травма кухонным ножом.

На основании полученных доказательств гражданину Грузии 1997 года рождения были предъявлено обвинение по вышеназванной статье.

Следствие продолжается, принимаются меры для обеспечения полного, объективного и всестороннего расследования всех обстоятельств инцидента.






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