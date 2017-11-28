Сегодня начался Рождественский пост

28.11.2017 11:08 С 28 ноября у православных христиан начался Рождественский пост. Это один из наиболее длительных церковных постов – он предваряет собою праздник Рождества Христова и длится 40 дней, вплоть до Сочельника.



Традиционно, во время Рождественского поста, до 25 декабря, за исключением сред и пятниц, мирянам можно принимать в пищу рыбу. С 25 декабря до 7 января пост продолжится в обычном порядке. Исключение может быть сделано 1 января, и в случае благословения Католикоса-Патриарха постящиеся смогут в этот день принимать в пищу рыбу.



Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Верующие стремятся очистить свою душу покаянием, молитвой и воздержанием, чтобы быть готовыми к достойной встрече явившегося в мир Спасителя.















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