Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сегодня начался Рождественский пост


28.11.2017   11:08
С 28 ноября у православных христиан начался Рождественский пост. Это один из наиболее длительных церковных постов – он предваряет собою праздник Рождества Христова и длится 40 дней, вплоть до Сочельника.

Традиционно, во время Рождественского поста, до 25 декабря, за исключением сред и пятниц, мирянам можно принимать в пищу рыбу. С 25 декабря до 7 января пост продолжится в обычном порядке. Исключение может быть сделано 1 января, и в случае благословения Католикоса-Патриарха постящиеся смогут в этот день принимать в пищу рыбу.

Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Верующие стремятся очистить свою душу покаянием, молитвой и воздержанием, чтобы быть готовыми к достойной встрече явившегося в мир Спасителя.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер Грузии встретился с вице–президентом EBRD
В сборку электроавтобусов в Грузии планируется вложить 5 млн. долларов
Регуляции микрофинансового сектора ужесточаются
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии
Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
Сильный ветер оборвал линии электропередач в Очамчирском и Ткварчельском районах
Открытие ж/д сообщения через Абхазию на встрече с Карасиным не обсуждалось - Абашидзе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава Дагестана взял на контроль ситуацию с порезавшим себя подозреваемым
Вопрос о выдаче Саакашвили не является "предметом дискуссий" между Киевом и Тбилиси -посол Украины в Грузии
Гройсман: Украина заинтересована в стабильной ситуации в Грузии и сохранении проевропейского курса
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна