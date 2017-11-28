МОК аннулировал результаты российских легкоатлеток на ОИ-2012

28.11.2017 13:41 Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала результаты российских легкоатлеток Юлии Гущиной и Анны Назаровой на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики.



Гущину и Назарову признали виновными в нарушении антидопинговых требований. Однако новым лишением медалей России это не грозит. Назарова стала на ОИ-2012 пятой в прыжках в длину, а Гущина — четвертой в полуфинальном забеге на 400 метров.



Стоит отметить, что Гущину ранее уже лишили олимпийской медали — серебра в эстафете 4х400, поскольку допинг-проба другой участницы российской четверки, Антонины Кривошапки, оказалась положительной.



Ранее МОК пожизненно дисквалифицировал 19 российских спортсменов — участников Олимпиады-2014 в Сочи, которые якобы попались на применении допинга.

















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