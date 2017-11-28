МОК дисквалифицировал пятерых российских спортсменов из-за допинга на Олимпиаде в Сочи

28.11.2017 14:00 Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал сразу пять российских спортсменов из-за употребления допинга на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.



Биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина лишены права выступать на любых Олимпиадах. Сборная России из-за решения МОК потеряла серебро Вилухиной в спринте и серебро в эстафете (в забеге участвовали и Романова, и Вилухина).



В медальном зачете у России осталось только пять серебряных медалей (в конце Олимпиады их было 11).



МОК также наказал бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова. Они завоевали золото в мужских четверках. Их медаль отобрали, когда стало известно о дисквалификации Александра Зубкова. Санкции коснулись и скелетониста Сергея Чудинова. В Сочи он не завоевал награду.



Россия уже потеряла девять медалей Олимпиады в Сочи. В медальном зачете страна опустилась на третье место (была первой).



24 ноября МОК дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил четверых российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде в Сочи, – бобслеиста Александра Зубкова, бобслеистку Ольгу Стульневу, конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева. Все их награды на Олимпиаде аннулированы, и им пожизненно запрещено участвовать в будущих Играх.















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