Фильм Мариам Хачвани «Деде» получил гран-при жюри на 30-ой встрече кинематографов Каннского кинофестиваля

28.11.2017 15:47 Грузинская кинокартина «Деде» режиссера Мариам Хачвани, действие которой происходит в Сванетии, продолжает собирать международные награды. На этот раз фильм стал призером на ХХХ юбилейных встречах кинематографистов в Каннах.



«Деде» получила Гран-при жюри, — сообщает Национальный центр кинематографии Грузии. Мероприятие проходило с 20 по 26 ноября в Каннах.



Фильм «Деде» был номинирован на награду среди других восьми кинолент Франции, а также успешных картин из конкурсных программ различных международных кинофестивалей.



Среди номинантов были такие фильмы, как «Оскорбление» ливанского режиссера Зиада Дуэри, «Опекунство» француза Ксавье Леграна, «Обязательство» палестинки Аннамари Ясир и другие.



В жюри форума вошли актриса, сценарист и режиссер Каролина Деруа, режиссер, сценарист и продюсер Боб Свэм, актер Луп-Дэнис Элин, журналист и телеведущий Бернар де ла Вилардье и автор комиксов Оливье Гренсон.



Кинолента «Деде» рассказывает о высокогорном регионе Сванетии, где девушка пытается победить традиции ради любви. Съемки ленты проходили в Сванети, Казбеги и Каспи. В фильме кроме профессиональных актеров снимались и местные жители, которые говорят на сванском языке.



Сама режиссер Мариам Хачвани родом из села Ушгули в Сванетии. Является автором нескольких короткометражных и документальных лент. В 2012 году ее киносценарий «Деде» был отмечен грузинской литературной премией «Гала».



Примечательно, что фильм «Деде» является призером 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Картина Хачвани, которая участвовала в конкурсной программе East of the West, стала обладателем Специального приза жюри. Это была мировая премьера киноленты.



В октябре 2017 года фильм получил сразу две награды: на польском XV Международном кинофестивале Tofifest Film Festival получил приз «Серебряный ангел» за лучшую режиссуру, во Франции же был удостоен Приза зрительской симпатии на Международном кинофестивале Cinemed в Монпелье.



Кроме того, в ноябре этого года картина «Деде» вернулась победительницей с престижной международной кинопремии Asia Pacific Screen Awards (APSA), которую называют «Азиатским Оскаром». Лента Мариам Хачвани получила приз в номинации «Культурное многообразие», который вручается под патронажем ЮНЕСКО, а также денежную премию для работы над следующим киносценарием.















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