Страсбургский суд вынес решение в пользу Вано Мерабишвили

28.11.2017 16:05 Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) сегодня огласила решение по делу экс-главы МВД Грузии Вано Мерабишвили по делу «Мерабишвили против Грузии».



Большая палата оставила в силе решение низшей инстанции, установившей, что грузинские власти нарушили 18 статью Европейской конвенции по правам человека в отношении Мерабишвили.



В июне 2016 году ЕСПЧ уже вынес решение по делу Мерабишвили, установив, что в его отношении была нарушена 18 статья Европейской конвенции по правам человека. Это связано с жалобой Мерабишвили о том, что его тайно вывозили из тюрьмы для встречи с главным прокурором и оказания на него давления.



Тогда ЕСПЧ принял решение в пользу Мерабишвили, однако с этим не согласилось министерство юстиции Грузии, которое в октябре 2016 года обжаловало его в Большой палате.



В статье 18 Конвернции говорится об «ограничениях, допускаемых в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, которые не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены».



«Первоначально обоснованное предварительное заключение бывшего премьер-министра Грузии позже неоправданно использовались как средство давления на него», — сказано в решении, опубликованном на сайте суда. За это решение проголосовали 9 судей, а 8 были против.



Решение ЕСПЧ уже прокомментировал адвокат Мерабишвили Отар Кахидзе, который назвал своего подзащиттного «политическим заключенным» и призвал власти Грузии немедленно его освободить.



«Суд оставил в силе нарушение 18-й статьи, это знаменитая статья, по которой в Страсбурге велись дела известных политических заключенных – Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Я хочу обратиться к властям Грузии, если они хотят минимизировать ущерб, который получит имидж нашей страны из-за этого безответственного решения, пусть немедленно примут решение об освобождении Вано Мерабишвили», — сказал Кахидзе на брифинге.



О том, что его тайно вывозили из тюремной камеры Вано Мерабишвили заявил 17 декабря 2013 года на судебном заседании.



По его информации, 14 декабря, в ночное время администрация тюрьмы вывезла его для встречи с главным прокурором – этот пост на тот момент занимал Отар Парцхаладзе. На суде Мерабишвили дал подробные показания по поводу своего вывоза и призвал проверить камеры наружного наблюдения по периметру тюрьмы.



Мерабишвили утверждает, что Парцхаладзе угрожал ему и членам его семьи, требуя сделать заявление о том, что Зураб Жвания, занимавший пост премьер-министра Грузии в 2004-2005 годах, погиб насильственной смертью. Второе заявление, которое Парцхаладе требовал от Мерабишвили — дать показания о неких счетах в офшорных компаниях, которые якобы имеются у Михеила Саакашвили, президента Грузии в 2004-2013 годах.



Инцидент с тайным вывозом Мерабишвили из тюрьмы оказал влияние на решение Европейского суда по правам человека в деле «Мерабишвили против Грузии», в котором указано на политический мотив преследования бывшего премьер-министра.



Страсбургский суд придал особое значение тому факту, что администрация тюрьмы не предоставила видеозаписи с камер наблюдения. А премьер-министр, министр по исполнению наказания и главный прокурор явно сопротивлялись объективному расследованию дела. Исходя из этих обстоятельств, Страсбургский суд признал достоверной версию Мерабишвили о его тайном вывозе из тюрьмы. В итоге ЕСПЧ постановил, что предварительное заключение Мерабишвили, кроме расследования возможных фактов правонарушений с его стороны, также имело и другую, незаконную цель – оказать на него моральное воздействие и заставить дать расследованию сведения по другим делам, которые не имели никакого отношения к обвинениям, которые были предъявлены Мерабишвили.



ЕСПЧ постановил, что в отношении Мерабишвили были нарушены 18-я и 5-я статьи конвенции по правам и основным свободам человека.



После этого в июне 2016 года Главная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело на предмет возможного превышения служебных полномочий чиновников, имевших отношение к процессу следствия против Вано Мерабишвили и его пребыванию в заключении. В феврале 2017 года дело было закрыто – расследование закончилось безрезультатно.



Бывший министр внутренних дел и премьер Грузии Вано Мерабишвили, деятельность которого была связана с масштабной и успешной реформой полиции, был задержан в мае 2013 года и отправлен в предварительное заключение.



Кутаисский городской суд продлил этот срок 25 сентября того же года, что также осудил ЕСПЧ.



В настоящее время Мерабишвили отбывает наказание по пяти уголовным делам: незаконное изъятие в пользу государства винного завода «Акура» в городе Телави в 2004 году, причастность к организации убийства сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани в 2006 году, разгон акции оппозиции 26 мая 2011 года, подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года, дело об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили в 2005 году, а также разгон акции оппозиции и погром в телекомпании «Имеди» 7 ноября 2007.



Новости-Грузия











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