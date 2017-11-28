Фильм Мариам Хачвани «Деде» покажут в головном офисе UNESCO в Париже

28.11.2017 19:39 По официальному приглашению UNESCO, в Париже состоится официальный показ фильма "Деде", снятого в Сванетии. Об этом сообщила агентству "Пирвели" молодой режиссер фильма Мариам Хачвани.



Данное решение UNESCO приняла после победы "Деде" на международном кинофестивале APSA в Австралии, называемого азиатским Оскаром, в номинации культурного многообразия. Данная номинация на фестивале была учреждена под патронажем ЮНЕСКО.



"В знак уважения партнерства APSA и ЮНЕСКО на церемонии было объявлено, что "Деде" покажут в парижском головном офисе ЮНЕСКО во время встречи межправительственного комитета по Конвенции 2005 года об охране и популяризации культурного разнообразия, во вторник, 12 декабря, куда приглашены создатели фильма, чтобы представить его. Это уже четвертая победа в этой престижной категории, за которой последовал такой показ"- говорится на официальной веб-странице азиатского Оскара, причем на грузинском языке.



Грузинские зрители могут увидеть фильм "Деде", снятый о сванской девушке, в феврале.



В фильме рассказывается о сванских традициях и разных нюансах человеческих отношений. Рассказана история молодой девушки, которая борется за любовь.



Мировая премьера "Деде" состоялась три месяца назад, и с тех пор фильм стал обладателем многих международных призов.



















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