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Владелец гостиницы «Леогранд» присутствовал на панихиде по погибшим в результате пожара


28.11.2017   23:17
9 молодых людей, погибших во время пожара в гостинице «Леогранд» похоронили сегодня. Похороны еще одного запланированы на четверг.

На панихиде присутствовали первые лица правительства Аджарии, министр обороны Грузии Леван Изория и министр по делам беженцев Созар Субари. В храм пришел и владелец гостиницы «Леогранд». Он принес соболезнования семьям погибших, однако покинул храм без комментариев.

Расходы по похоронам возьмет на себя государство.

Параллельно, продолжается расследование. Завершилось изучение территории экспертами-криминалистами, идет допрос сотрудников гостиницы.

Пока правоохранители не допрашивали владельца гостиницы.

В результате пожара 24 ноября в гостинице «Леогранд» погибли 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана.






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