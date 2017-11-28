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Владелец гостиницы «Леогранд» присутствовал на панихиде по погибшим в результате пожара
28.11.2017 23:17
9 молодых людей, погибших во время пожара в гостинице «Леогранд» похоронили сегодня. Похороны еще одного запланированы на четверг.
На панихиде присутствовали первые лица правительства Аджарии, министр обороны Грузии Леван Изория и министр по делам беженцев Созар Субари. В храм пришел и владелец гостиницы «Леогранд». Он принес соболезнования семьям погибших, однако покинул храм без комментариев.
Расходы по похоронам возьмет на себя государство.
Параллельно, продолжается расследование. Завершилось изучение территории экспертами-криминалистами, идет допрос сотрудников гостиницы.
Пока правоохранители не допрашивали владельца гостиницы.
В результате пожара 24 ноября в гостинице «Леогранд» погибли 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана.
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