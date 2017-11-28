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Национальный центр оценки и экзаменов начинает новый проект


28.11.2017   23:22
Национальный центр оценки и экзаменов начинает новый проект под названием «Доверяй результату». Об этом заявила руководитель Национального центра оценки и экзаменов начинает новый проект Майя Миминошвили.

По ее словам, программа была создана по желанию частных компаний, высших учебных заведений и разных организаций.

Как заявила Майя Миминошвили, в долгосрочной перспективе проект предусматривает подтверждение отбора кандидатов и компетенций, в результате чего будут выданы сертификаты.

«Данным документом, участники могут представить свою компетенцию потенциальным работодателям. Национальный центр оценки и экзаменов представит индивидуальным и корпоративным участникам следующие тесты по подтверждению компетенции: знание иностранного языка (немецкий, русский, французский), знание офисных программ, основные способности мышления, знание грузинского языка и функциональное письмо, канцелярские навыки и оценка порактического интеллекта», — заявила Майя Миминошвили.






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