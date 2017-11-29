В тбилисской мэрии упраздняются существующие 19 комиссий

29.11.2017 13:49 По решению Кахи Каладзе, упраздняются существующие при столичной мэрии 19 комиссий По решению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, упраздняются существующие при столичной мэрии 19 комиссий. Об этом Каладзе заявил сегодня на заседании тбилисского правительства.



«С целью принятия своевременного решения по бюрократическому сокращению и обеспечения большей эффективности работы, упраздняем 19 комиссий, созданных правительством Тбилиси. С этой целью изменения будут внесены в соответствующие правовые акты», - заявил Каладзе.



По его же словам, решения по конкретным вопросам соответствующими службами мэрии и подчиненными ведомствами будут приниматься в гораздо короткие сроки и более эффективно.

















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