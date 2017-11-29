Грузинские спортсмены победили на чемпионате Европы по бриджу

29.11.2017 14:41 21-23 ноября в Монако состоялся 10-й чемпионат малых федераций Европы по бриджу, где сборная Грузии уверенно победила.



В чемпионате участвовали национальные сборные 14 стран. В статусе приглашенного присутствовали экс-президент Всемирной федерации по бриджу Жозе Дамиан и президент Федерации бриджа Европы Ив Обр.



На 10-м юбилейном чемпионате 2017 года сборная Грузии выступала в следующем составе: Гоча Гошадзе, Давид Чечелашвили (капитан), Резо Бериашвили, Гия Абзианидзе, Георгий Учава.



Бридж достаточно популярный во всем мире, им увлекаются 200 миллионов человек. Из известных людей большими любителями бриджа были Уинстон Черчилль, Ден Сяо Пин, Махатма Ганди, Дуайт Эйзенхауэр, Мартина Навратилова, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, а популярный актер Омар Шариф был игроком мирового класса. Уоррен Баффет и Билл Гейтс считают, что игра в бридж развивает стратегическое мышление.



Бридж принес в Грузию в 30-е годы XX века Давид Вирсаладзе. Советская система считала бридж буржуазной игрой, и фактически преследовала этот вид спорта. Только в 80-е годы стало возможно учредить Федерацию спортивного бриджа Грузии, которая стала одной из учредителей олимпийского комитета Грузии в 1989 году.



Федерация бриджа одна из первых среди спортивных федераций вступила от имени независимой Грузии в международные спортивные организации: Европейскую лигу (EBL) и Всемирную федерацию бриджа (WBF).



На сегодняшний день Федерация Грузии по бриджу объединяет несколько клубов. Школа бриджа при тбилисском клубе возобновит прием желающих, и ждет заинтересованных лиц с января.

















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