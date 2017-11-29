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Представители грузинского духовенства приняли участие в конференции в Вашингтоне
29.11.2017 16:25
Представители грузинского духовенства приняли участие в конференции в Вашингтоне 28 ноября.
Главными темами конференции были – роль религии в демократии и антизападная пропаганда. Участие в ней принимали религиозные лидеры и представители академических кругов.
В рамках визита, представители духовенства встретились с представителями гражданского сектора, академических кругов и государственных ведомств.
Делегация состояла из представителей Грузинской православной церкви, Общины мусульман, Католической апостольской церкви Закавказья и грузинской епархии Армянской апо́стольской православной це́ркви.
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