Представители грузинского духовенства приняли участие в конференции в Вашингтоне

29.11.2017 16:25 Представители грузинского духовенства приняли участие в конференции в Вашингтоне 28 ноября.



Главными темами конференции были – роль религии в демократии и антизападная пропаганда. Участие в ней принимали религиозные лидеры и представители академических кругов.



В рамках визита, представители духовенства встретились с представителями гражданского сектора, академических кругов и государственных ведомств.



Делегация состояла из представителей Грузинской православной церкви, Общины мусульман, Католической апостольской церкви Закавказья и грузинской епархии Армянской апо́стольской православной це́ркви.















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