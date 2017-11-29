В 93% случаев причиной смертности в Грузии являются неинфекционные заболевания

29.11.2017 16:47 Злоупотребление табаком и алкоголем, а также пассивный образ жизни являются возбудителями неинфекционных заболеваний, которые в 93% становятся причиной смерти в Грузии.



Об этом свидетельствуют результаты исследования риск-факторов неинфекционных заболеваний. Их представили в Тбилиси на расширенном заседании координационного совета по превенции и контролю неинфекционных заболеваний министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.



Согласно исследованию, с 2010 до 2016 года количество потребителей табака с 55.5% выросло до 59.2%. За этот же шестилетний период потребление алкоголя выросло с 78.5% до 89.7%.



В исследовании также подчеркивается низкий процент визитов пациентов к врачам в целях профилактики. Наиболее частой проблемой по-прежнему остаются лишний вес и излишнее потребление соли.



Неинфекционные заболевания (НИЗ), также известные как хронические заболевания, считаются важнейшим вызовом для здравоохранения XXI века. Как правило, эти болезни имеют продолжительное течение и являются результатом воздействия комбинации генетических, физиологических, экологических и поведенческих факторов.



К основным типам НИЗ относятся сердечно-сосудистые заболевания (такие, как инфаркт и инсульт), раковые заболевания, хронические респираторные заболевания (такие, как хроническая обструктивная болезнь легких и астма) и диабет.



Минздрав Грузии в 2015 году создал Координационный совет по превенции и контролю неинфекционных заболеваний, чтобы повысить над ними контроль и наметить план действия.



В ходе исследования специалистами были изучены социо-демографические данные, риск-факторы привычек населения (табак, алкоголь, неправильное питание, пассивный образ жизни), физические данные (рост, вес, объем талии и бедер, давление, пульс), биологические риск-факторы (уровень глюкозы, холестерина в крови, наличин креатинина и солей в моче).



"Новости-Грузия"











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