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Члены Синода ГПЦ призвали США к активности против российской пропаганды в Грузии


29.11.2017   16:58
Грузинские епископы призвали Соединенные Штаты Америки к активности в Грузии против российской пропаганды. Данную тему обсуждали в Вашингтоне на встрече за закрытыми дверями в Национальном фонде демократии.

"Они действительно попросили, чтобы еще активней включились США, и не только США, но и наши западные партнеры. Когда разговор идет о пропаганде, которая, как они отметили, по-прежнему не воспринимается должной проблемой, важно, справится с ней общими силами, поскольку было отмечено, что российская пропаганда также использует Церковь"- заявила исполнительный директор "Центра развития и демократии" Кетеван Чачава.

После встреч делегация патриархии подтвердила, что Грузинская Церковь поддерживает евроатлантическую интеграцию страны и считает, что в условиях технологически развитых западных стран не должно быть засилья российской пропаганды.

"Я сказал, что, наверное, они должны искать причину в самом себе, они что-то упустили, что-то не учитывают, поскольку невообразимо, как могут такие технологически развитые и продвинутые США и Европа проигрывать России, которая только начинает выходить на арену. В 90-е годы, разумеется, России было ни до этого, и возможности у нее не было. Россия вышла на мировую арену последние 10-15 лет, поэтому они должны искать причину в самих себе. Необходимо лучше пиара, лучшее информирование, интерпретирование событий, и широкое освещение"- заявил митрополит Рустави, владыка Иоанн.

В дискуссии в Национальном фонде демократии участвовали епископы католической Церкви Грузии и епархии Армян, муфтий управления мусульман Грузии Беглар Камашидзе, и шейх Рамин Игидов.







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