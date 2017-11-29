Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Состоялось очередное собрание синода Евангелическо-лютеранской Церкви Грузии и Южного Кавказа


29.11.2017   17:14
В тбилисском Храме Примирения состоялось I собрание VI синода Евангелическо-Лютеранской Церкви Грузии и Южного Кавказа, сообщает сайт Государственного агентства по делам религий Грузии.

На собрании присутствовали представители различных организаций евангелическо-лютеранских землячеств из Баку и ряда регионов Грузии.

На открытии собрания синода приветственное слово произнёс руководитель Государственного агентства по вопросам религии Грузии Заза Вашакмадзе. Он поздравил Евангелическо-лютеранскую Церковь с назначением избранного епископа Маркуса Шоха, председательствовавшего на собрании синода, и пожелал ему успешной деятельности на новом поприще.

«У нас есть позитивный опыт работы с лютеранской церковью, Агентство по вопросам религии активно сотрудничает с различными религиозными организациями, зарегистрированными в Грузии, и мы надеемся, что это сотрудничество в дальнейшем станет ещё более тесным и конструктивным», - заявил Заза Вашакмадзе.

Благовест.Инфо





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
Проект порта Анаклия рассмотрели на «Тбилисском форуме Шелкового пути»
В Грузии создается израильский технологический хаб
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии
Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Специальным представителем Грузии по вопросам "Нового Шелкового пути" назначен Мамука Бахтадзе
Зиядов: порт Анаклия и порт Баку – две двери одного тоннеля
В Тбилиси упраздняют т.н. совет по застройке города
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна