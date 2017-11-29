Состоялось очередное собрание синода Евангелическо-лютеранской Церкви Грузии и Южного Кавказа

29.11.2017 17:14 В тбилисском Храме Примирения состоялось I собрание VI синода Евангелическо-Лютеранской Церкви Грузии и Южного Кавказа, сообщает сайт Государственного агентства по делам религий Грузии.



На собрании присутствовали представители различных организаций евангелическо-лютеранских землячеств из Баку и ряда регионов Грузии.



На открытии собрания синода приветственное слово произнёс руководитель Государственного агентства по вопросам религии Грузии Заза Вашакмадзе. Он поздравил Евангелическо-лютеранскую Церковь с назначением избранного епископа Маркуса Шоха, председательствовавшего на собрании синода, и пожелал ему успешной деятельности на новом поприще.



«У нас есть позитивный опыт работы с лютеранской церковью, Агентство по вопросам религии активно сотрудничает с различными религиозными организациями, зарегистрированными в Грузии, и мы надеемся, что это сотрудничество в дальнейшем станет ещё более тесным и конструктивным», - заявил Заза Вашакмадзе.



Благовест.Инфо











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