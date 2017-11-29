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Фильм Гелы Баблуани стал обладателем гран-при на Festival International du Film de Bruxelles


29.11.2017   20:33
Новая работа Гелы Баблуани Money получила первую награду. Фильм стал обладателем гран-при на Festival International du Film de Bruxelles. Второй приз этого фестиваля и статус лучшего режиссера получил сам создатель Money.

Премьера фильма состоялась во французских кинотеатрах на прошлой неделе. Money рассказывает о трех грабителей, жизнь которых меняет происшествие во время одного из ограблений.

Автором сценария фильма является сам Гела Баблуани. Съемки фильма проходили в Нормандии и Детройте.







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