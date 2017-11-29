Жительница Сочи Инга Тутисани, осужденная за sms в Грузию в 2008 году, вышла на свободу

29.11.2017 22:50 Жительница Сочи Инга Тутисани, которая была осуждена за государственную измену из-за sms в Грузию о движении российских войск в августе 2008 года, вышла на свободу. Об этом сообщил ее адвокат Иван Павлов. «Инга Тутисани уже дома», - приводит его слова РИА «Новости».



Ранее Краснодарский краевой суд приговорил Тутисани к шести годам заключения, а Верховный суд России в ноябре смягчил наказание до 4 лет и 1 месяца. Почти весь этот срок она уже отбыла и теперь ее освободили из СИЗО.



Адвокат Тутисани добавил, что по схожим обстоятельствам были осуждены четыре женщины, которые сообщили о движении в сторону Грузии кораблей и поездов с военной техникой. Оксану Севастиди, Анник Кесян и Марину Джанджава впоследствии помиловал президент России Владимир Путин.















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