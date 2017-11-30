|
Сергеенко: Инфраструктура центра СПИДа в плачевном состоянии
30.11.2017 11:28
По словам министра здравоохранения Давида Сергеенко, для центра СПИДа и клинической иммунологии уже найдет участок земли, на котором будет построено новое здание.
«У нас были попытки улучшить, отремонтировать здание одной из бывших больниц. Однако из-за самовольно проживающих там социально незащищенных и бездомных, мы не смогли этого сделать. Несколько месяцев назад для центра СПИДа было выделено более миллиона лари на ремонт, и более полумиллиона лари на покупку оснащения. Параллельно, уже найден участок земли в медицинском пластырь Дигоми, практически завершено проектирование. Начнется строительство новой клиники, которая начнет функционировать уже через два года», — заявил Давид Сергеенко.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна