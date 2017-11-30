Сергеенко: Инфраструктура центра СПИДа в плачевном состоянии

30.11.2017 11:28 По словам министра здравоохранения Давида Сергеенко, для центра СПИДа и клинической иммунологии уже найдет участок земли, на котором будет построено новое здание.



«У нас были попытки улучшить, отремонтировать здание одной из бывших больниц. Однако из-за самовольно проживающих там социально незащищенных и бездомных, мы не смогли этого сделать. Несколько месяцев назад для центра СПИДа было выделено более миллиона лари на ремонт, и более полумиллиона лари на покупку оснащения. Параллельно, уже найден участок земли в медицинском пластырь Дигоми, практически завершено проектирование. Начнется строительство новой клиники, которая начнет функционировать уже через два года», — заявил Давид Сергеенко.















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