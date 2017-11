Жужанна Жакаб: У Грузии есть самая успешная программа элиминации Гепатита C в регионе»

30.11.2017 11:30 Региональный директор Европейского бюро ВОЗ Жужанна Жакаб, которая находится в Грузии с официальным визитом, присутствует на встрече с группой международных советников по программе элиминации Гепатита C в гостинице «Редиссон».



По ее словам, программа элиминации Гепатита C, которая действует в Грузии, является самой успешной в регионе.



«Можно сказать, что Грузия добилась большого прогресса, чем мы очень гордимся. Положительную оценку в отношении Грузии высказал и посол США и мы очень гордимся, что Грузия может стать примером для других стран в регионе», — заявила Жужанна Жакаб.





















