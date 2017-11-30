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Жужанна Жакаб: У Грузии есть самая успешная программа элиминации Гепатита C в регионе»


30.11.2017   11:30
Региональный директор Европейского бюро ВОЗ Жужанна Жакаб, которая находится в Грузии с официальным визитом, присутствует на встрече с группой международных советников по программе элиминации Гепатита C в гостинице «Редиссон».

По ее словам, программа элиминации Гепатита C, которая действует в Грузии, является самой успешной в регионе.

«Можно сказать, что Грузия добилась большого прогресса, чем мы очень гордимся. Положительную оценку в отношении Грузии высказал и посол США и мы очень гордимся, что Грузия может стать примером для других стран в регионе», — заявила Жужанна Жакаб.









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