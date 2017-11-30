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Битадзе: Послание т.н. акции масок принято


30.11.2017   11:36
Как заявила заммэра Тбилиси, Майя Битадзе в передаче Общественнго Вещателя «Актуальная тема с Макой Цинцадзе», послание т.н. акции масок принято.

Во время предвыборного периода, самый актуальный вопрос, который был представлен Кахой Каладзе, откликается на формат т.н. акции масок, — об этом заместитель мэра Тбилиси, Майя Битадзе заявила в передаче первого канала «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».

«Послание акции принято не только потому, что это была акция подобно флеш-мобу, но и потому, что Во время предвыборного периода, самый актуальный вопрос, который был представлен Кахой Каладзе, откликается именно на форму этой акции – это загрязнение воздуха. Я рада, что в ходе предвыборного периода самой актуальной был вопрос охраны окружающей среды», — заявила заместитель мэра Тбилиси.

Вместе с тем, МВД Грузии не стало начинать следствие в связи с акцией-перфомансом, проведенной в Тбилиси 29 ноября, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напимним, накакануне на памятники в центре грузинской столицы изображающие известных писателей, поэтов и актеров, были надеты респираторы.

Общественность полагает, что таким образом организаторы акции хотели привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха в Тбилиси.

Организаторы акции до сих пор неизвестны.






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