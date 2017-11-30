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ВОЗ положительно оценивает реформы системы здравоохранения Грузии
30.11.2017 14:21
ВОЗ положительно оценивает реформы системы здравоохранения Грузии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и региональный директор Европейского бюро ВОЗ Жужанна Жакаб обсудили реформирование системы здравоохранения Грузии. Также стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Грузией и ВОЗ, реализацию соглашения между министерством здравоохранения Грузии и региональным бюро Всемирной организации здравоохранения на 2018-2019 годы
По словам Жакаб, ВОЗ приветствует достижения Грузии в области здравоохранения и оценивает масштабные реформы системы здравоохранения как эффективные.
Квирикашвили ответил, что Грузия прислушивается к рекомендациям ВОЗ и готово продолжать тесное сотрудничество в целях улучшения грузинской системы здравоохранения.
Жакаб пригласила премьер-министра Грузии на 68-ю сессию Регионального комитета ВОЗ в Риме осенью 2018 года в качестве почетного докладчика.
Отметим, что Жакаб находится в Тбилиси в рамках постоянного комитета организации, который Грузия принимает в качестве страны-председателя.
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