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В Грузии открыли памятник Лесе Украинке


30.11.2017   14:23
В регионе Кахети состоялось торжественное открытие памятника гениальной писательнице Лесе Украинке.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Грузии.

Событие состоялось 28 ноября в городе Телави. В церемонии принял участие премьер-министр Владимир Гройсман, который находился в стране в рамках запланированного официального визита. Кроме этого, торжественное мероприятие посетили высокопоставленные чиновники Грузии. В частности, министр культуры и охраны памятников, губернатор региона Кахети и мэр города Телави.

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В живописной и гостеприимной Кахетии. Край, воспетый в песнях, стихах и кинофильмах. Этот край любила наша Леся Украинка. Грузию она называла второй Родиной. Надеюсь, сегодня мы достойны памяти нашей знаменитой соотечественницы, – написал на своей странице в Facebook Владимир Гройсман.

Известно, что авторами памятника являются украинские скульпторы Виктор Липовка и Александр Рубан. В тандеме с известными художниками работал архитектор Владимир Скульский.

Отметим, что Леся Украинка жила в городе Телави 1909 – 1910 годов. За год пребывания в Грузии она написала известные произведения – "Каменный хозяин" и "Руфин и Присцилла".






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