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По данным Грузстата, увеличен показатель загрязнения воздуха автомобилями
30.11.2017 14:57
Национальная служба статистики публикует статистику выброса вредных веществ в атмосферу автомобилями по всей стране.
Согласно данным, в 2015 году выброс окиси углерода (CO) автомобилями в атмосферу составил 93.8 тысяч тонн, в прошлом году этот показатель был 91.1 тонны.
В том же году выброс диоксида азота (NO2) в атмосферу составил 25.8 тысяч тонн, в 2014 году показатель был 23.5 тонн.
Статистика 2016 года пока не опубликована.
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