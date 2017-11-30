По данным Грузстата, увеличен показатель загрязнения воздуха автомобилями

30.11.2017 14:57 Национальная служба статистики публикует статистику выброса вредных веществ в атмосферу автомобилями по всей стране.



Согласно данным, в 2015 году выброс окиси углерода (CO) автомобилями в атмосферу составил 93.8 тысяч тонн, в прошлом году этот показатель был 91.1 тонны.



В том же году выброс диоксида азота (NO2) в атмосферу составил 25.8 тысяч тонн, в 2014 году показатель был 23.5 тонн.



Статистика 2016 года пока не опубликована.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

