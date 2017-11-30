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В Грузии специалисты предполагают увеличение случаев вируса гриппа в декабре-январе
30.11.2017 15:15
В Грузии вирус гриппа пока не регистрирован, и в целом, в регионе Европы активность вируса гриппа остается низкой, однако в будущем мы ждем увеличения случаев, — об этом журналистам заявила глава департамента заразных заболеваний Национального центра по контролю заболевания Хатуна Хазашвили.
По ее словам, в будущем будут циркулировать вирусы H3 или H3, либо других подтипов.
«Заранее сложно прогнозировать, в каком периоде будут распространиться вирусы. Для этого ведется предварительный мониторинг и надзор. По данным за последние несколько лет, вирусы отмечаются в конце декабря. Именно тогда появляется вирус гриппа, и достигает пика в январе», — отметила Хазашвили.
Национальный центр по контролю заболеваний обращается к населению с рекомендациями. В первую очередь это – вакцинация, так как иммунизация защищает население от высокой заболеваемости. Второе – лечение по назначению врача, соблюдение гигиены, проветривание помещений и влажная уборка.
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