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Конституционный суд Грузии отменил уголовную ответственность за употребление марихуаны
30.11.2017 16:38
Конституционный суд Грузии удовлетворил иск «Гирчи», в котором гражданин Гиви Шанидзе требовал отмены уголовной ответственности за повторное употребление марихуаны.
Как сообщает журналист Первого канала из Батуми, решение Конституционного суда означает, что употребление марихуаны в Грузии декриминализировано.
Иск был подан в суд 4 марта 2016 года. В связи с употреблением марихуаны в Конституционный суд поступило несколько исков, большинство из которых Конституционный суд удовлетворил.
Дело рассматривала первая коллегия.
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