Конституционный суд Грузии отменил уголовную ответственность за употребление марихуаны

30.11.2017 16:38 Конституционный суд Грузии удовлетворил иск «Гирчи», в котором гражданин Гиви Шанидзе требовал отмены уголовной ответственности за повторное употребление марихуаны.



Как сообщает журналист Первого канала из Батуми, решение Конституционного суда означает, что употребление марихуаны в Грузии декриминализировано.



Иск был подан в суд 4 марта 2016 года. В связи с употреблением марихуаны в Конституционный суд поступило несколько исков, большинство из которых Конституционный суд удовлетворил.



Дело рассматривала первая коллегия.















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