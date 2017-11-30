В Тбилиси пройдет презентация Научно-аналитического центра грузино-иранских отношений

30.11.2017 17:53 В конференц-зале Кавказского международного университета (КМУ) завтра пройдет презентация Научно-аналитического центра грузино-иранских отношений.



По информации университета, на презентации вместе с администрацией и профессорами-преподавателями КМУ будут присутствовать посол Исламской Республики Иран в Грузии, атташе по культуре иранского посольства и другие приглашенные гости.



Мероприятие откроет ректор КМУ Кахабер Кордзая.



На презентации докладчики будут говорить на следующие темы: «Содействие посольства Ирана делу развития иранистики в Грузии», «Цели и задачи Научно-аналитического центра грузино-иранских отношений», «Роль историков в развитии грузинской иранистики», «Ступени развития грузинской иранистики (в направлении филологии») и др.















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