В Грузии зарегистрированы 6711 случаев инфицирования ВИЧ /СПИД

30.11.2017 19:58 По данным Центра инфекционной патологии, ВИЧ и клинической иммунологии, на 1 декабря в Грузии зарегистрированы 6711 случаев ВИЧ /СПИД, из них 5013 мужчины, 1698 –женщины. Возраст большинства пациентов от 29 до 39 лет.



Первый случай ВИЧ в нашей стране был зафиксирован в 1989 году, и к 2017 году предположительное число ВИЧ/СПИД инфицированных достигает 12000 человек. По последним данным, СПИД развился у 3648 больных, 1339 скончались.



По данным за 11 месяцев, 2017 года выявлено 577 новых случаев ВИЧ/СПИД. АРВ (антиретровирусное) лечение проводят 4018 пациентов, 48 из них дети.



В новых случаях ВИЧ/СПИД, ежегодная динамика распределения путей передачи инфекции указывает на снижение удельной доли инъекционных потребителей наркотиков за счет увеличения случаев инфицирования сексуальным путем, особенно за счет СММ (секс мужчины с мужчиной).



1 декабря в 10:30 часов в гостинице "Кортиярд Мариотт" состоится конференция, посвященная всемирному дню ВИЧ, организованная Центром инфекционной патологии, ВИЧ и клинической иммунологии, и Ассоциацией ВИЧ Грузии.



На конференции будут рассмотрены положение в стране, тенденции, и инициатива действия завершения эпидемии ВИЧ. А также заострят внимание на вопросы распространения ВИЧ/СПИД среди инъекционных потребителей наркотиков, СММ, и сексработников.

















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