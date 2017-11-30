Грузинский фонд проводит в фейсбуке благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом»

30.11.2017 21:21 Фонд «Деловые женщины Грузии для благотворительности» и в этом году проведет акцию «Стань Дедом Морозом для одного ребенка». Благотворительная новогодняя акция уже стала традицией - она проходит с 2012 года: представители фонда публикуют в фейсбуке письма социально незащищенных детей, где их пожелания могут прочитать все желающие и выбрать одного или нескольких адресатов для подарка.



Фонд уже опубликовал первые письма детей из социально незащищенных семей Деду Морозу. Прочитать письма детей можно на странице в фейсбуке дизайнера Тинатин Магалашвили, которая является участницей фонда, сообщает «Новости-Грузия».



«Нас ожидает холодная зима, со множеством трудностей, но для социально незащищенных она будет еще более сложной, чем для нас, поэтому призываю всех добрых людей стать Дедом Морозом для одного ребенка. Надеюсь, что в этом году еще больше людей или фондов подключатся к проекту. Будет только одно изменение - Дед Мороз должен сам отнести адресату подарки», - пишет Магалашвили.



Впервые благотворительная акция прошла в 2012 году в Центральной детской больнице по инициативе председателя фонда Тамты Демуришвили. Тогда письма написали дети, проходившие там лечение. На следующий год к акции присоединились дети, больные лейкемией и другими формами рака, которые проходили реабилитацию в Фонде им. монаха Андриа.















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