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РПЦ официально признала Украинскую церковь независимой
30.11.2017 21:29
РПЦ впервые официально признала независимый статус Украинской церкви, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу форума.
«Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия выделить для УПЦ отдельную главу в уставе Московского патриархата», — сказали в пресс-службе.
С настоящего момента в уставе Московского патриархата будет прописано, что центр управления УПЦ находится в Киеве. Общецерковный суд будет распространяться на всю территорию Московского патриархата за исключением Украины.
Впрочем, пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что Украинская православная церковь (УПЦ) остается самоуправляемой частью Московского патриархата, а изменения, внесенные в устав Русской православной церкви (РПЦ), имеют технический характер.
«Принятые Архиерейским собором изменения в устав носят скорее технический характер, поскольку положение об Украинской православной церкви находилось в общей главе самоуправляемых церквей, и в связи с этим создавался ряд неудобств, связанных с правильным пониманием ее положения», — сказал Волков.
Пресс-секретарь добавил, что тот факт, что теперь положение об УПЦ вынесено в отдельную главу, «впрочем, никак не меняет ее статус — она была и остается самоуправляемой частью РПЦ».
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