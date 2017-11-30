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Завершился визит духовенства высокой иерархии Грузии в Вашингтон


30.11.2017   22:08
Представители Грузинской Православной Церкви, мусульманской общины Грузии, Католической Апостольской Церкви латинского обряда Закавказья и Грузинской Епархии Армянской Апостольской Православной Церкви завершили пятидневный ознакомительный визит в США.

Визит, который финансировался Посольством Великобритании в Тбилиси, и организатором которого вместе с Информационным центром о НАТО и ЕС был также Центром развития и демократии, проходил 24-29 ноября.

Делегация, в которую входили 16 высокопоставленных священнослужителей, провела ряд встреч в Вашингтоне с представителями государственного и гражданского сектора, в том числе, с заместителем помощника государственного секретаря по вопросам народной дипломатии Шарон Хадсон Дин и президентом Национального фонда демократии Карлом Гершманом.

28 ноября делегация приняла участие в Международной межрелигиозной конференции «Роль религии в демократии и антизападная пропаганда». Организатором конференции был Национальный фонд демократии.

Это уже третий ознакомительный визит, организованный Центром развития и демократии. Оба предыдущих визита состоялись в Брюсселе - 7-11 ноября 2016 года и 21-25 февраля 2017 года. Однако тогда в состав делегации входили только представители ГПЦ.

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