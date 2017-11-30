На проспекте Руставели могут восстановить «Воды Лагидзе» и известную хачапурную

30.11.2017 23:08 Премьер-министр Грузии, Георгий Квирикашвили попросил мэра Тбилиси Каху Каладзе, с полной защитой прав бизнеса, вернуть «Воды Лагидзе» и хачапурную на проспект Руставели.



Премьер-министр говорил об этом на открытии «Галереи Тбилиси» и обратился к Кахе Каладзе.



«Я бы желал, чтобы «Воды Лагидзе» и хачапурная, которую потерял проспект Руставели, мы смогли и с полной защитой прав бизнеса, выкупили и обновили. Это – желание многих тбилисцев. Это будет важным для туристов и тех людей, которых с «Водами Лагидзе» связывают особые воспоминания», — отметил Георгий Квирикашвили.



На просьбу премьер-министра откликнулся мэр Тбилиси Каха Каладзе, который отметил, что сделает все для восстановления «Вод Лагидзе» и известной хачапурной.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

