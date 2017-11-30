Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На проспекте Руставели могут восстановить «Воды Лагидзе» и известную хачапурную


30.11.2017   23:08
Премьер-министр Грузии, Георгий Квирикашвили попросил мэра Тбилиси Каху Каладзе, с полной защитой прав бизнеса, вернуть «Воды Лагидзе» и хачапурную на проспект Руставели.

Премьер-министр говорил об этом на открытии «Галереи Тбилиси» и обратился к Кахе Каладзе.

«Я бы желал, чтобы «Воды Лагидзе» и хачапурная, которую потерял проспект Руставели, мы смогли и с полной защитой прав бизнеса, выкупили и обновили. Это – желание многих тбилисцев. Это будет важным для туристов и тех людей, которых с «Водами Лагидзе» связывают особые воспоминания», — отметил Георгий Квирикашвили.

На просьбу премьер-министра откликнулся мэр Тбилиси Каха Каладзе, который отметил, что сделает все для восстановления «Вод Лагидзе» и известной хачапурной.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт в Грузию будет расти, если открыть бизнесу удобный путь доставки - Минэкономики Украины
Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе - глава МИД
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году
Джанелидзе: Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе
Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна