Делегация патриархии Грузии едет в Москву

01.12.2017 11:44 Делегация патриархии отправится в Москву, где примет участие в праздничных мероприятиях, запланированных на 4 декабря. Об этом сообщает секретарь патриарха Микаэль Ботковели.



По словам Ботковели, предположительно, делегация патриархии встретится с патриархом России, и обсудят положение, сложившееся в Абхазии.



В делегации будут три архиепископа, и возглавит ее хорепископ патриарха, митрополит Ахалцихе и Тао-Кларджети Теодор (Чуадзе). В составе делегации будут председатель отдела внешних дел патриархии, митрополит Зугдиди и Цаиши Герасим, и епископ Никорцминды Вахтанг.



По заявлению отца Микаэля, владыка Теодор и владыка Герасим вместе с другими архиепископами сегодня поздно ночью вернутся из Америки.



2 ноября отец Микаэль Ботковели заявил, что у России особая роль в урегулировании раскола абхазской церкви.



Патриарх всея Руси Кирилл II пригласил патриарха всея Грузии Илию II на мероприятия, посвященные столетию восстановления титула патриарха России. По информации на данное время, Илия II не собирается ехать в Москву.



Грузинское духовенство с 24 по 29 ноября включительно находилось в США.



















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