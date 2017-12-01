Отец Кахабер: Церковь России признает, что Абхазия и Цхинвали являются юрисдикцией Церкви Грузии

01.12.2017 11:51 По заявлению отца Кахабера Гоготишвили, Русская Православная Церковь признает, что Абхазия и Цхинвальский регион являются территорией и юрисдикцией Церкви Грузии. По его словам, это заявление не раз было сделано.



По словам Кахабера Гоготишвили, "для патриархии очень большая боль, что у Грузия имеет оккупированные территории".



"Его Святейшество во всех проповедях, в том числе даже будучи в России в минувшем году, начал свою речь с того, что это неизлечимая рана на нашем теле. Наша Церковь постоянно повторяет, что наши территории оккупированы российским государством, и нам не дается возможность исполнить наше церковное служение на нашей территории.



То, что Америка наш партнер, поддерживает нашу территориальную целостность, и признает, что территория Абхазии и Цхинвальского региона наша, это действительно так, Запад и Америка признают это. Российское государство не признает этого. Слава Богу, что Российская Церковь признает, правда иногда бывают ляпсусы, из-за которых нам приходится писать друг другу неудобные письма, но в основном в официальных выступлениях они подтверждают, что Абхазия и Цхинвальский регион являются территорией и юрисдикцией Церкви Грузии"- заявил Кахабер Гоготишвили в эфире телекомпании "Пирвели".

















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