Митрополит Теодор Чуадзе: На встречах в России мы обязательно поднимем вопрос Абхазии и Цхинвали

01.12.2017 12:03 На любой встрече мы обязательно поднимем вопрос Абхазии и Цхинвали, - об этом заявил журналистам в Тбилисском аэропорту хорепископ патриарха, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Теодор (Чуадзе), прокомментировавший участие делегации Грузинской православной церкви в мероприятиях, проводимых в Москве.



«Разумеется, в России мы примем участие в праздничных мероприятиях. Думаю, что будет встреча по вопросу группы. Мы обязательно поднимем этот вопрос на любой встрече. Вопрос Абхазии и Цхинвали на встречах поднимается всегда. Разговор необходим с любой стороной, которая может оказать какое-то положительное влияние на наши отношения», - сказал владыка Теодор.



Члены делегации направились в Москву для участия в праздничных мероприятиях, запланированных 4 декабря. Делегация Грузинской православной церкви представлена тремя архиереями, их возглавляет хорепископ патриарха, митрополит Ахалцихский и Тао-Кларджетский Теодор (Чуадзе). В составе делегации: председатель отдела иностранных дел патриархии, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим и епископ Никорцминдский Вахтанг.



Русская православная церковь отмечает 100-летие восстановления патриархата. Принять участие в праздничных мероприятиях был приглашен Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, однако поехать в Москву Святейший не смог. Предположительно, состоится встреча членов делегации ГПЦ с Патриархом Российским, на которой будет обсуждаться вопрос создания российско-грузинской группы в связи с создавшейся в Абхазии ситуацией.















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