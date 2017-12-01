Отец Кахабер: Врачи не рекомендовали патриарху ехать в Москву

01.12.2017 12:04 По заявлению отца Кахабера Гоготишвили, католикос-патриарх всея Грузии Илия II по состоянию здоровья не поедет в Москву.



По его же словам, патриарх хотел поехать в Москву, но врачи не советовали ему ехать в дальний путь.



"Владыка Илларион приехал не только к нам. Он гостил во всех местных Церквях, и лично вручил приглашения главам всех Церквей, поскольку это чрезвычайно большой праздник для Российской Церкви. Они торжествуют 100 летний юбилей восстановления патриаршества. Они придают этому громадное значение, и хотели собрать глав всех православных церквей. Его Святейшество тогда же сказал, что обязательно поедет в Москву, если ему позволит здоровье. После этого в патриархии были врачи, и они не советовали Его Святейшеству отправляться в дальний путь из-за слабого здоровья"- заявил отец Кахабер Гоготишвили.



Делегация патриархии завтра отправится в Москву, где примет участие в торжественных мероприятиях, запланированных 4 декабря.



В делегации будут три архиепископа, и возглавит ее хорепископ патриарха, митрополит Ахалцихе и Тао-Кларджети Теодор (Чуадзе).



















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