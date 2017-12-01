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Новое здание Общественного вещателя будет построено на улице Политковской


01.12.2017   15:20
Для строительства нового здания Первому каналу передадут земельную площадь на улице Политковской.

Попечительский совет и менеджмент Общественного Вещателя обратились в министерство экономики с просьбой, выделить им землю для строительства нового здания. В ответ министерство экономики предложило Первому каналу около двух гектаров земли на улице Политковской.

На предложение министерства экономики согласились семь членов из девяти, а двое воздержались.

Здание Первого канала на улице Политковской будет построено через три года по проекту, который был выбран в результате конкурса.

Сумму, полученную от отчуждения существующего на улице Костава имущества, Первый канал использует для нового здания и технического переоборудования.

«Получим новое, ультрасовременное здание, оснащенное ультрасовременной техникой, мы избежим больших трат», — заявил член попечительского совета Общественного Вещателя Гия Нижарадзе.






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