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Новое здание Общественного вещателя будет построено на улице Политковской
01.12.2017 15:20
Для строительства нового здания Первому каналу передадут земельную площадь на улице Политковской.
Попечительский совет и менеджмент Общественного Вещателя обратились в министерство экономики с просьбой, выделить им землю для строительства нового здания. В ответ министерство экономики предложило Первому каналу около двух гектаров земли на улице Политковской.
На предложение министерства экономики согласились семь членов из девяти, а двое воздержались.
Здание Первого канала на улице Политковской будет построено через три года по проекту, который был выбран в результате конкурса.
Сумму, полученную от отчуждения существующего на улице Костава имущества, Первый канал использует для нового здания и технического переоборудования.
«Получим новое, ультрасовременное здание, оснащенное ультрасовременной техникой, мы избежим больших трат», — заявил член попечительского совета Общественного Вещателя Гия Нижарадзе.
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