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Конфликт школьников в Тбилиси: Один подросток скончался, еще один ранен


01.12.2017   16:28
Один подросток скончался, еще один был ранен ножом в результате конфликта школьников в центре Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Двое учеников 11-го класса публичной школы №51 поссорились сегодня и решили выяснить отношения за пределами образовательного учреждения. По словам очевидцев, на улице Хорава, расположенной недалеко от школы, собрались до 15 подростков.
Во время ссоры, ножевые ранения получили оба школьника. Один из них скончался по пути в клинику.

Уголовное дело в связи с произошедшим начато по 108 статье УК Грузии – «умышленное убийство», что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

"Новости-Грузия"





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