Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии восстановят тысячи старых документальных кинопленок


01.12.2017   17:57
В Грузии начался масштабный проект по восстановлению старых кинопленок из архива документальной студии «Летопись» («Мематианэ»).

В рамках проекта, получившего название «Летопись Грузии», старые ленты будут оцифрованы. Кроме того, будет повышено качество документальных аудио- и видеоматериалов.

«Основа проекта была заложена год назад, когда министр культуры, а также директора архива и киноцентра вместе с представителями медиа посетили киностудию «Летопись». Хранящиеся в студии уникальные документальные материалы – 25 тысяч коробок с кинопленками, которые отражают историю Грузии ХХ века, в последние десятилетия были доведены до стадии разрушения», — говорится в сообщении киноцентра.

Как отмечают в киноцентре, до конца года планируют повысить качество более пяти тысяч единиц архива. Перенос лент в цифровой формат будет осуществляться на материально-технической базе киностудии «Грузия-фильм».

Изученные и уже оцифрованные кинопленки хранятся в киностудии «Грузия-фильм», в специально отремонтированном для проекта хранилище.

Все работы проходят под надзором независимых экспертов киноцентра. В комиссию экспертов входят директор киноцентра Зураб Магалашвили, директор Дворца искусств Георгий Каландия, представитель киноцентра Нино Дзандзава и эксперт Вера Николадзе.

Инициатива реализуется при поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии, Национального центра кинематографии Грузии и киностудий «Летопись» и «Грузия-фильм».

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт в Грузию будет расти, если открыть бизнесу удобный путь доставки - Минэкономики Украины
Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе - глава МИД
Грузия может ввести режим свободной торговли с Индией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Сухуми сгорел супермаркет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС рассчитывает получить первые объемы туркменского газа по ЮГК в 2020 году
Джанелидзе: Турция, Азербайджан и Румыния играют важную роль в обеспечении энергоснабжения в регионе
Председатель парламента встретился с генсеком ПА ОБСЕ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна