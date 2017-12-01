В Грузии восстановят тысячи старых документальных кинопленок

01.12.2017 17:57 В Грузии начался масштабный проект по восстановлению старых кинопленок из архива документальной студии «Летопись» («Мематианэ»).



В рамках проекта, получившего название «Летопись Грузии», старые ленты будут оцифрованы. Кроме того, будет повышено качество документальных аудио- и видеоматериалов.



«Основа проекта была заложена год назад, когда министр культуры, а также директора архива и киноцентра вместе с представителями медиа посетили киностудию «Летопись». Хранящиеся в студии уникальные документальные материалы – 25 тысяч коробок с кинопленками, которые отражают историю Грузии ХХ века, в последние десятилетия были доведены до стадии разрушения», — говорится в сообщении киноцентра.



Как отмечают в киноцентре, до конца года планируют повысить качество более пяти тысяч единиц архива. Перенос лент в цифровой формат будет осуществляться на материально-технической базе киностудии «Грузия-фильм».



Изученные и уже оцифрованные кинопленки хранятся в киностудии «Грузия-фильм», в специально отремонтированном для проекта хранилище.



Все работы проходят под надзором независимых экспертов киноцентра. В комиссию экспертов входят директор киноцентра Зураб Магалашвили, директор Дворца искусств Георгий Каландия, представитель киноцентра Нино Дзандзава и эксперт Вера Николадзе.



Инициатива реализуется при поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии, Национального центра кинематографии Грузии и киностудий «Летопись» и «Грузия-фильм».



"Новости-Грузия"











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