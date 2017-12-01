Владелец автокомпании «Mate Motors» приговорен к шести годам тюрьмы

01.12.2017 19:58 Владелец крупной автомобильной компании «Mate Motors» Гела Баркалая приговорен шести годам тюрьмы в Грузии. Тбилисский суд признал бизнесмена виновным в унизительном и нечеловеческом обращении, а также посягательстве на персональные данные, говорится в сообщении на сайте суда.



О задержании Баркалая стало известно в марте 2017 года. Тогда сообщалось, что бизнесмена задержали на основании заявления некой женщины, которая обвинила Баркалая в пытках и шантаже еще в 2014 году.

Заседания по делу были закрытыми.



Изначально против Баркалая уголовное дело было возбуждено по статьям «пытки» и «посягательство на информацию, отображающую частную жизнь или персональные данные». В ходе разбирательств Тбилисский городской суд переквалифицировал статью «пытки» на «унизительное и нечеловеческое обращение».



По решению суда Баркалая также должен будет выплатить штраф в размере 10 тысяч лари (более 3,7 тысячи долларов).



"Новости-Грузия"











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